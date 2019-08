Questione rifiuti. Ferragosto sugli STIR per il Sindaco Luigi de Magistris

A breve la città di Napoli vivrà un momento complicato per quanto riguarda la questione rifiuti.

Questo perché dai primi di settembre e per circa un mese, chiuderà i battenti per manutenzione, l’inceneritore di Acerra .

Si lavora senza sosta, anche a Ferragosto, per cercare di trovare soluzioni che riducano al minimo l’impatto che avrà questa chiusura sugli STIR, e quindi sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Il Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Luigi de Magistris, come racconta in un post su Facebook, si è recato questa mattina sugli impianti per verificarne le condizioni e per far sentire forte il proprio sostegno ai lavoratori.

”Questa mattina ho fatto visita, nell’ordine, agli STIR di Tufino, Caivano e Giugliano.

Ho voluto portare da vicino il mio sostegno e la mia partecipazione alle donne e agli uomini che vi lavorano, garantendo la presenza costante dell’amministrazione, anche in piena estate, in un momento non facile per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Siamo a lavoro giorno e notte per arginare ogni tipo di problema e di emergenza, in vista anche della prossima chiusura, per circa un mese, dell’inceneritore di Acerra.

Nonostante il momento difficile e di grande sofferenza che vivono gli impianti, volevo ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori, che in parte ho incontrato oggi, e che quotidianamente lavorano alacremente, con passione e senso di responsabilità oltre che senso del dovere.

Ci aspetta un periodo sicuramente non facile per la nostra area metropolitana, ma siamo convinti che insieme, con il lavoro e la partecipazione di tutti, amministrazione, lavoratori e cittadini, ce la faremo. Siamo una grande squadra !”