Alitalia, Durigon (Lega): “La politica degli annunci fa solo danni”

Claudio Durigon, deputato della Lega, ex sottosegretario al Lavoro, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Su Alitalia

“Se si continuano a battere queste strade impervie in cui si fanno annunci e ci si rimangia sempre la parola non si va lontano –ha affermato Durigon-. La politica degli annunci non porta a nessun effetto, anzi allontana gli investitori. Di Maio non ha saputo relazionarsi con questi investitori e sta facendo danni catastrofici. Ricordo benissimo i tavoli a cui partecipai nel precedente governo, Di Maio disse: zero esuberi, invece oggi la realtà è che ci sono zero aziende disposte a prendere Alitalia”.

Fonte: Radio Cusano Campus