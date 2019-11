Terremoto in Albania, grazie a I Lunatici una grande pagina del servizio pubblico

Terremoto in Albania di magnitudo 6.5 alle 3.53 di martedì 26 aprile. Terremoto che sveglia l’Italia del sud. Nel cuore della notte nessuno ne parla in tempo reale. Nessuno ha notizie anche se su Facebook e sui social è tutto un susseguirsi di segnalazioni.

Cu hanno pensato I Lunatici, Arduini e Di Ciancio

Nessuno a parte la Rai, Rai Radio2 in particolare, che fa vero servizio pubblico con il programma ‘I Lunatici’, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, che sono in diretta e che in tempo reale ricostruiscono quanto accaduto.

Si susseguono le telefonate degli ascoltatori, alcuni intervengono in diretta con la voce rotta dall’emozione. In Italia nessun danno, tanta gente tirata giù dal letto. Qualcuno ha raccontato di essere sceso in strada.

Telefonate da Taranto, Napoli e dal Salento

Mari dice che a Taranto la paura è stata molta, Nunzia conferma che ha tremato anche Napoli, Marcello dal Salento racconta di aver raggiunto la propria automobile con la moglie, Francesco segnala da Brindisi i suoi dieci secondi di paura. Arrivano telefonate e messaggi da Lecce, da Manduria, da Matera e da tantissime località italiane. All’ascolto, questo momento di radio ti riconcilia con la Rai e con il servizio pubblico.

Radio2 e I Lunatici meritano un applauso. Arduini e Di Ciancio non è la prima volta che si rendono protagonisti di pagine così intense. E la Radio, se fatta bene, conferma di stare ancora un passo avanti agli altri media. Perchè arriva prima di tutti. E fa informazione in tempo reale.