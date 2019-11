Aprilia, report conferenza “Donne e Guerra”

Sabato 23 novembre presso la Sala Calliope del Polo CulturAprilia si è tenuta la conferenza

“DONNE E GUERRA”. L’evento nell’ambito di “OSMOSI” festival della Cultura è stato

organizzato dall’associazione “Un ricordo per la pace” in collaborazione con il Corpo delle

Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, Comitato C.R.I. Aprilia.

Percorso storico

È stato illustrato il percorso storico del Corpo Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana

evidenziando le Sorelle e le donne che più si sono spese nel tempo per alleviare le sofferenze

provocate dalle guerre in ogni tempo.

Valori di fratellanza

Nato dal pensiero del giovane ginevrino Jean Henry Dunant, il Corpo Militare istituito formalmente

nel 1908 è basato su principi di fratellanza e di soccorso ai feriti in guerra. Nel memoriale “Un

Souvenir de Solferino” sono contenuti i sette principi che ad oggi ispirano l’attività della Croce

Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità; principi

fondamentali garanti dell’azione della C.R.I. e di ogni suo volontario e aderente.

Oltre 100 anni di impegno per crocerossine e volontari che a sacrificio della propria vita operano a

salvaguardia della salute umana sia a livello locale che nelle zone più disparate del mondo, nelle

condizioni più critiche di guerra e cataclismi naturali.

Gli interventi

È intervenuto l’Assessore alla Cultura Elvis Martino che ringraziando gli organizzatori per

l’iniziativa ha espresso l’intenzione, per l’importanza del tema trattato, di riproporre l’evento in

Aula Consiliare del Comune di Aprilia e nelle Scuole di Aprilia.

In rappresentanza del Consiglio Comunale ha partecipato il consigliere Avv. Federico Cola.