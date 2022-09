Di Battista: “Noi, da veri fenomeni, compriamo dall’India i derivati del petrolio russo”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Vi ricordate la balla della Russia isolata sull’orlo della crisi economica? La Russia isolata fa affari con il Vietnam, l’Indonesia, il Pakistan. E soprattutto progetta nuovi immensi gasdotti per portare gas siberiano in Cina e vende il petrolio che non compra più l’Ue all’India.

Poi noi, da veri fenomeni, compriamo dall’India i derivati del petrolio russo

In tutto ciò nessuno parla più di pace, negoziati, diplomazia. La nuova parola d’ordine dopo armi, sanzioni etc è “razionamento”. La Russia vende sempre più gas a Cina ed India (i due Paesi più popolosi al mondo) mentre in Europa si pensa al razionamento. Ma non vi sentite presi in giro? Informiamoci!



