L’impulso missionario verso il Giappone del giovane Bergoglio

“Proteggere ogni vita e annunciare il Vangelo” fanno parte della stessa missione, essere vigilanti rispetto a ciò che può impedire, in Giappone “lo sviluppo integrale delle persone” a voi affidate. Papa Francesco si rivolge così, nel suo primo discorso nell’arcipelago del Sol Levante, ai 29 vescovi del Paese, che incontra nel refettorio della nunziatura apostolica di Tokyo.

Proteggere ogni vita

Ricordando il motto “Proteggere ogni vita” che contrassegna il viaggio, 38 anni dopo quello di san Giovanni Paolo II, il Papa sottolinea le minacce alla vita dei giapponesi, come l’aumento dei suicidi, il bullismo e tutte le forme di isolamento che creano alienazione e disorientamento spirituale. Per combattere la disperazione, soprattutto dei giovani, è necessario aprire la “cultura del successo” a quella dell’amore gratuito, che offra a tutti, non solo agli “arrivati” la possibilità di una vita felice.

Il saluto dell’arcivescovo Takami, presidente dei vescovi

Francesco prende la parola dopo il saluto di monsignor Joseph Takami, arcivescovo di Nagasaki e presidente della Conferenza episcopale del Giappone, che ricorda come quest’anno ricorra il 470 esimo anniversario dell’arrivo nell’arcipelago di san Francesco Saverio, il missionario gesuita morto poi in Cina. Takami parla della prima diffusione del cristianesimo nel Paese, della persecuzione iniziata nel 1614 e durata 260 anni, con molti martiri tra missionari e fedeli. Sottolinea che i giapponesi amano e rispettano la natura, e sono un popolo pacifico, ma “diversi problemi relativi alla vita ostacolano lo sviluppo della persona nella sua integrità”.

“L’umanità faccia a meno per sempre delle armi atomiche”

Per questo la Chiesa locale attende dal Papa un messaggio sulla dignità della vita, sul suo significato e su come viverla”. E gli chiede di fare appello al mondo intero “affinché l’umanità faccia a meno delle armi atomiche”, perché non si ripeta più il disastro che nel 1945 colpì Hiroshima e Nagasaki. E nel centenario dell’arrivo del primo inviato papale in Giappone, (monsignor Pietro Fumasoni Biondi, delegato di Benedetto XV, n.d.r.), i vescovi locali pregano “affinché i giapponesi apprendano di più sul cristianesimo e la Chiesa universale apprenda sempre di più sul Giappone, e così le relazioni tra essi si arricchiscano e contribuiscano alla pace e allo sviluppo della comunità internazionale”.