Votazione su Rousseau: 19248 per il NO, 8025 per il SI

Alle ore 20 si è conclusa la votazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti hanno potuto esprimere la propria opinione per decidere se il MoVimento 5 Stelle dovesse osservare una pausa elettorale fino a marzo per preparare gli Stati Generali, evitando di partecipare alle elezioni di gennaio in Emilia-Romagna e Calabria.

Hanno votato 27273 iscritti di cui 8025 per il SÌ e 19248 per il NO.