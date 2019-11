De Pretis, maltempo: “Urgente l’impegno per per un piano straordinario”

«Io penso che il Mose sia un’opera che nasce già vecchia dal punto di vista tecnologico. Ed è un’opera contrassegnata da vizi burocratici e comportamenti immorali che oggi bisogna completare, ma questo non significa certo che sia l’opera giusta per rispondere alle emergenze di Venezia e del suo fragile territorio». Lo afferma Loredana De Petris di Sinistra Italiana-Leu dai microfoni di Rai Uno nel corso di un’intervista ad Uno Mattina.

Un dramma

«Il dramma che ha vissuto Venezia, e quanto sta accadendo in molte parti d’Italia colpite dai fenomeni meteorologici estremi – prosegue la senatrice di Leu -. ci dicono che i cambiamenti climatici non sono una fantasia di qualcuno. E con questa realtà occorre misurarsi. Ed è per questo che abbiamo sempre più la necessità e l’urgenza di mettere in campo nell’impegno del Parlamento, del governo e delle Istituzioni locali contro il dissesto idrogeologico del nostro territorio, dato che forse l’Italia è il Paese della Ue più interessato e colpito da questo tipo di fenomeni, di una vasto programma di medie e piccole opere di manutenzione che si ripetano nel lungo termine.

Un vero e proprio piano nazionale straordinario – conclude De Petris – che dia quelle risposte in termini di risorse, competenze, personale qualificato, progetti credibili e concreti ad una vera e propria emergenza ambientale e sociale».