Roma, ancora maltempo. Forti disagi per i cittadini

Ancora una giornata di passione per Roma, con strade allagate e numerosi alberi e rami caduti in tutta la città a causa del maltempo.

ALBERI E RAMI CADONO PERCHE’ PIANTE NON VENGONO CURATE ADEGUATAMENTE

“Ancora una volta la capitale si ritrova in ginocchio dopo un temporale, con disagi immensi per la popolazione e danni ingenti – spiega il presidente Carlo Rienzi – Una situazione che non può essere attribuita solo al vento e alla pioggia, ma che è causata dalla scarsa manutenzione e dalla carenza di interventi da parte dell’amministrazione”.

COMUNE DICA COSA HA FATTO PER GARANTIRE SICUREZZA CITTADINI

“Le strade si allagano perché tombini e caditoie non vengono puliti con frequenza e non si procede alla rimozione delle foglie dai marciapiedi, mentre gli alberi si abbattono perché il verde pubblico della città non viene curato adeguatamente, e al primo vento forte rami e intere piante precipitano al suolo mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini – prosegue Rienzi – Vogliamo che il Comune spieghi quanti e quali interventi siano stati realizzati negli ultimi mesi dal Servizio Giardini per la messa in sicurezza degli alberi pericolanti, e quale attività sia stata eseguita per far defluire correttamente l’acqua lungo le strade ed evitare gli allagamenti che stanno causando pesanti problemi ai romani”.

