Novità in arrivo per gli incentivi legati all’innovazione delle imprese. Le ha annunciate il Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli durante un incontro al Ministero con i rappresentanti di Confartigianato e di altre sigle imprenditoriali.

Nuovo credito di imposta

La novità principale consiste in un nuovo credito d’imposta triennale che sostituisce super e iper ammortamento, oltre a modifiche all’incentivo per la formazione 4.0 e all’ampliamento del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo anche a innovazione e design.

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha quindi ufficializzato la proposta di modifica del piano Impresa 4.0 che sembra avviato a rinominarsi “Transizione 4.0”, come misura alternativa alle attuali misure di proroga secca del piano per un anno così previste nella Legge di bilancio.

Commenti positivi

Positivo il primo commento di Confartigianato perché la rimodulazione allarga la platea di fruitori potenziali, soprattutto con l’abbassamento delle soglie d’acceso agli incentivi.