Roma, ancora disagi causati dal maltempo

Ancora una giornata critica a Roma, dove il forte temporale che si è abbattuto sulla città ha provocato l’allagamento di molte strade e problemi alla viabilità e ai trasporti.

CODACONS CHIEDE A COMUNE DI RENDERE PUBBLICA ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ESEGUITA SU TOMBINI E CADITOIE

“I cittadini romani continuano a subire fortissimi disagi in occasione di ogni temporale, e diventano ostaggi dell’incapacità dell’amministrazione di far fronte al maltempo, peraltro annunciato da giorni – afferma il presidente Carlo Rienzi – Ad alimentare le criticità di Roma è la scarsa manutenzione che viene fatta sul fronte stradale, e che produce repentini allagamenti che possono mettere in pericolo la sicurezza degli utenti”.

CITTADINI CHE HANNO SUBITO DANNI POSSONO CHIEDERE RISARCIMENTO

“Per tale motivo chiediamo al Comune di rendere pubblica l’attività di pulizia e disostruzione di tombini e caditoie eseguita nell’ultimo periodo nella capitale, pubblicando sul web i lavori svolti e le vie interessate, e ricordiamo ai cittadini residenti nelle strade allagate che è possibile chiedere il risarcimento all’amministrazione” – conclude Rienzi.

Codacons Comunicati Stampa