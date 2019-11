Francesco pellegrini dell’Associazione Fratello: “Siete il tesoro della Chiesa”

Le parole di Papa Francesco rivolte ai pellegrini dell’Associazione Fratello, riuniti a Lourdes per la Terza Giornata Mondiale dei Poveri, esprimono tutto il suo amore per i più piccoli della terra.

“Fratelli e sorelle – dice il Pontefice nel videomessaggio – ho bisogno di voi, di ognuno di voi. Siate consapevoli che Dio vi ama. Dio ascolta in particolare la vostra preghiera”. In un mondo sofferente, “la preghiera dei poveri commuove il Signore”, prosegue Francesco, che intende consolare questi suoi fratelli. Questi suoi figli, “tesoro della Chiesa”:

“ Voi che siete piccoli, siete poveri, fragili, siete il tesoro della Chiesa. Siete nel cuore del Papa, nel cuore di Maria, nel cuore di Dio. Ogni volta che la vostra vita è stata calpestata, maltrattata, offesa, è Gesù che è stato calpestato, maltrattato, offeso ”

L’associazione Fratello

Fratello è un’associazione francese composta da laici impegnati nella Chiesa, all’origine coinvolti in un grande pellegrinaggio che ha portato a Roma nel 2014 e nel novembre 2016 alcune migliaia di persone che hanno la strada come casa. Dopo averli incontrati in udienza, Papa Francesco ha dichiarato una nuova giornata mondiale: quella dei poveri.

Tornare alla sorgente

Le parole che Francesco affida al videomessaggio vogliono essere balsamo sulle ferite di chi è ai piedi della croce:

Ogni volta che la vostra vita è stata calpestata, maltrattata, offesa, è Gesù che è stato calpestato, maltrattato, offeso. Oggi, il Papa vuole consolarvi, cerca di darvi una consolazione, dirvi che vi ama e invitarvi a tornare alla sorgente.