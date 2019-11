Giovanni Zibordi, consulente finanziario, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Per Zibordi occorre che lo Stato offra un nuovo tipo di debito pubblico, che possa essere utilizzato come moneta

“Le banche hanno tagliato circa 300 miliardi alle imprese –ha affermato Zibordi-. Il motivo principale della crisi della produzione industriale è che da noi le banche hanno tagliato il credito di un quarto alle imprese, cosa che non è successa da nessun’altra parte tranne la Grecia.

Logicamente migliaia di imprese sono fallite. Noi siamo penalizzati dal debito pubblico per le regole dell’UE e abbiamo fatto più austerità. E poi abbiamo banche che sono quasi tutte in mano a stranieri, che preferiscono comprare bond turchi. Siccome il debito pubblico è sempre il perno di questo problema, bisogna trovare il modo di risolvere il problema del debito pubblico e dello spread. In Italia possiamo farlo perché ci sono 5mila miliardi di ricchezza finanziaria. Soltanto gli svizzeri e i danesi hanno una ricchezza patrimoniale netta più alta della nostra. Se devi risolvere questo problema il modo più semplice è trasformare il debito pubblico in moneta.

Tecnicamente è semplicissimo perché oggi è tutto digitale, i costi delle transazioni sono praticamente azzerati. Tu hai i tuoi soldi, invece di averli a Banca Intesa o a Unicredit, tu li hai al Ministero del Tesoro che ti riconosce un tasso d’interesse. Per fare ogni tipo di acquisto, istantaneamente tu addebiti i tuoi acquisti al tuo portafoglio di btp. Tu offri del debito perpetuo ed è perfettamente legale. In questo modo ti liberi del ricatto del mercato finanziario”.