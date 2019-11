Norwegian, miglior compagnia aerea low-cost lungo raggio al mondo secondo Skytrax, annuncia l’avvio di due nuove rotte da Roma Fiumicino alla volta di Denver in Colorado e Chicago in Illinois per l’estate 2020.

Da martedì 31 marzo, la compagnia collegherà la capitale italiana al Colorado tre volte alla settimana, con tariffe a partire da 209,90 euro, tasse incluse. Inoltre, da mercoledì 3 giugno sarà possibile decollare verso l’Illinois 4 volte alla settimana con tariffe a partire da 189,90 euro. I biglietti sono in vendita a partire da oggi, martedì 12 novembre.

Si rafforza così l’offerta verso gli Stati Uniti di Norwegian che, per l’estate 2020, scende in pista a Roma con 6 collegamenti transatlantici – New York JFK, Los Angeles, San Francisco/Oakland, Boston, Denver e Chicago – per un’offerta totale di 460.000 biglietti in vendita, pari al 36% in più rispetto allo stesso periodo del 2019.

“È con grande entusiasmo che annunciamo due nuove rotte da Roma che ci permetteranno di offrire, nel 2020, un bouquet di destinazioni davvero importante verso gli Stati Uniti – afferma Amanda Bonanni, Sales Manager di Norwegian in Italia -. Durante la prossima estate non ci sarà che l’imbarazzo della scelta per gli amanti sia della West Coast sia della East Coast. Con i nostri collegamenti sarà ancora più facile, infatti, raggiungere alcune tra le più affascinanti città americane con voli comodi e diretti a tariffe davvero competitive”.

“Accogliamo con grande soddisfazione questo progresso di Norwegian – aggiunge Federico Scriboni Head of Airline Traffic Development di Aeroporti di Roma -. Lo sviluppo annunciato consentirà di aggiungere Denver all’ampio network di destinazioni Intercontinentali servite direttamente da Roma. Inoltre, favorirà l’ampliamento e la differenziazione dell’offerta verso il Nord America che, nei primi 10 mesi dell’anno ha già superato la soglia record di 3 milioni di passeggeri traportati, segnando una crescita del 8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e confermandosi quindi come primo mercato di Lungo Raggio da Roma”.

Le due nuove rotte, che insieme prevedono più di 100.000 biglietti in vendita, permetteranno ai passeggeri in partenza da Roma di raggiungere velocemente il Colorado e l’Illinois, senza fare scalo in altri hub. Inoltre, durante la summer 2020 verranno potenziati ulteriormente i collegamenti verso gli USA con un’offerta complessiva di 460.000 biglietti, il 36% in più rispetto alla summer 2019.

PIANO VOLI INTERCONTINENTALI:

Da Roma verso: Summer 2020 Tariffa a partire da New York JFK 7 voli/settimana: tutti i giorni €169.90 Los Angeles 5 voli/settimana: lunedì, mercoledì,

venerdì, sabato e domenica €209,90 San Francisco/Oakland 3 voli/settimana: lunedì, mercoledì e venerdì €189,90 Boston 4 voli/settimana: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica €189,90 Denver 3 voli/settimana: martedì, giovedì e sabato €209,90 Chicago 4 voli/settimana: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica €189,90

Tutte le rotte da Roma sono disponibili sul sito www.norwegian.com/it e tramite le agenzie di viaggio.