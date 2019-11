Grumello Del Monte (Bg). Arrestato infermiere per rapina

Nel corso della notte, intorno alle 3.00, i Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato un uomo, 30enne di Cologne (BS), infermiere, già noto per precedenti specifici, per aver consumato una rapina a mano armata presso un bar della zona.

Infermiere già noto alle forze dell’ordine

Il 9 novembre 2019, in piena notte, presso un bar di Grumello del Monte, un uomo, travisato ed armato di taglierino, è entrato nel negozio e, previa minaccia nei confronti della titolare, si è fatto consegnare la somma in contanti di circa 1.700 euro, per poi tentare di allontanarsi precipitosamente facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute immediatamente due pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Grumello del Monte e Sarnico, che sono riuscite ad intercettare il malvivente e a fermarlo.

Si tratta di un tossicodipendente con precedenti per rapina

Nel corso della successiva perquisizione, l’uomo, originario del bresciano e con problemi di tossicodipendenza, è stato trovato in possesso dell’intera somma in denaro appena sottratta, che occultava in parte negli slip e in parte nelle scarpe, restituita all’avente diritto. Inoltre, i militari hanno rinvenuto l’arma, il cappellino, la sciarpa e i guanti usati per la rapina. Pertanto, i Carabinieri hanno tratto in arresto l’uomo per rapina aggravata e porto abusivo di armi, conducendolo presso il carcere di Bergamo dov’è tuttora detenuto.

