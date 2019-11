Detriti aereo su Fiumicino. Individuate cause incidente

L’Agenzia Nazionale per la sicurezza dei voli ha concluso il suo rapporto sull’incidente che lo scorso 10 agosto determinò una pioggia di detriti su Fiumicino, caduti da un Boeing della compagnia aerea Norwegian decollato dall’aeroporto Leonardo da Vinci.

In base al rapporto dell’Autorità, la causa accertata fu l’affaticamento da corrosione delle pale delle turbine, che si ruppero dopo appena 36 secondi dal decollo dell’aereo facendo cadere sul comune di Fiumicino ben 4 kg di detriti, mettendo a serio rischio l’incolumità dei residenti.

Alla luce dei rilievi dell'Ansv il Codacons ritiene che la compagnia aerea debba ora procedere all'immediato risarcimento di tutti i danni subiti dagli abitanti di Fiumicino, in relazione ai fatti dello scorso 10 agosto

