Enac: avviate istruttorie su voucher al posto dei rimborsi per i voli cancellati con la scusa del Covid

Bene per il Codacons il tempestivo intervento dell’Enac contro le compagnie aeree che vendono voli per cancellarli subito dopo, giustificando la soppressione con il Covid e riconoscendo agli utenti solo voucher come rimborso.

CODACONS: SIAMO SOMMERSI DA SEGNALAZIONI DEI PASSEGGERI. BENE ENAC, MA ORA SI MUOVANO PROCURA E ANTITRUST

Siamo sommersi dalle segnalazioni di utenti cui le compagnie aeree hanno cancellato i voli previsti per le prossime settimane, proponendo solo voucher come forma di indennizzo, in totale spregio del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 – spiega il Codacons – Ora però è il momento che anche Antitrust e Procura di Roma, cui il Codacons ha inviato formale esposto, si attivino a tutela degli utenti, aprendo indagini sulla pratica commerciale scorretta che sembra finalizzata ad ottenere liquidità a discapito dei consumatori.

L’associazione invita tutti i passeggeri che si sono visti cancellare in questi giorni il proprio volo a scrivere al Codacons o contattare lo staff di assistenza legale al numero 89349966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17.

Codacons CS