Roma, la ex clinica Columbus va salvata dalla burocrazia

Verdi Liberali Italiani esprimono il loro dissenso per la chiusura della ex clinica Columbus.

La chiusura della Columbus, gestita dalla Fondazione Gemelli e polo sanitario importante per la città di Roma con ben 750 lavoratori e 258 posti letto, è per ora solo rimandata al 31 dicembre 2019. Le soluzioni fino ad oggi proposte sono state bocciate dal curatore fallimentare. Il sistema sanitario di Roma, già in sofferenza per le lunghissime liste di attese, non può sostenere un altra falla.

La politica, governo e regione, oltre alle comparsate (il premier Conte dopo la visita del 20 giugno è sparito) hanno gli strumenti per individuare una soluzione che non pesi esclusivamente sulla fondazione Gemelli. Auspichiamo una rapida risoluzione della vicenda.