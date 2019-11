Papa: “Il posto del cristiano è nelle mani piagate di Dio”

La liturgia di questa giornata particolare per la Chiesa parla di speranza e di un Dio che non dimentica i suoi, anzi promette loro la vita eterna. Il brano del Vangelo è quello delle beatitudini, il programma della vita cristiana. Alla Messa erano presenti le suore benedettine custodi di questo luogo e circa un centinaio di loro invitati.

Le catacombe, una pagina ancora non superata

Papa Francesco non ha un testo preparato, parla a braccio e le prime parole della sua omelia si riferiscono al luogo di questa celebrazione. “Per me è la prima volta nella vita che entro in una catacomba”, afferma, e questo posto ci dice tante cose.

Possiamo pensare alla vita di questa gente, che doveva nascondersi, che aveva questa cultura di sotterrare i morti e celebrare l’Eucaristia qui dentro … è un momento di storia brutto, ma che non è stato superato: anche oggi ce ne sono. Ce ne sono tanti” .