Ciani: “Commissione Segre: grave astensione centrodestra”

Questo il commento di Paolo Ciani, coordinatore nazionale di Democrazia Solidale – Demos, al mancato voto dei senatori di centrodestra ieri al Senato.

“In un tempo in cui cresce odio e violenza, spesso con tratti antisemiti e razzisti, sconcerta che quasi un terzo dei senatori eletti si siano astenuti sull’istituzione della ‘Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza’. E’ ancora più grave che lo abbiano fatto dopo aver ascoltato una testimone diretta – nel passato e nel presente – di quell’odio, come Liliana Segre.

E’ molto pericoloso minimizzare o fare dei distinguo dinanzi all’ ‘Hate speech’: dai discorsi d’odio si passa alla discriminazione e alla violenza e ogni partito dovrebbe prendere le distanze e condannare questi fenomeni. Astenersi sa tanto di ignavia e ammiccamenti a mondi e comportamenti che vanno invece isolati e condannati”.