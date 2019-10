Oggi alle ore 12.00, l’Assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele e gli allievi della Scuola del Teatro Stabile di Napoli, d’intesa con Tommaso De Filippo e il direttore della scuola Mariano Rigillo, non presenti in città per motivi di lavoro, deporranno un fascio di fiori nel camerino di Eduardo De Filippo.

35 anni fa

Al teatro San Ferdinando (Piazza Eduardo de Filippo) per commemorare il 35mo anniversario della sua scomparsa avvenuta il 31 ottobre del 1984.