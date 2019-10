Inchiesta GdF Udine sulla Sanità. 8 arresti in Italia

Il Codacons si costituirà parte offesa nell’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Udine che ha portato oggi ad 8 arresti per contributi pubblici per oltre 10 milioni di euro percepiti illecitamente a danno delle Asl.

IMMENSO DANNO PER PAZIENTI E SSN. CI COSTITUIAMO PARTE OFFESA E CHIEDEREMO RISARCIMENTI

Si tratta di una vicenda che ha ripercussioni non solo sulle casse pubbliche, ma anche sulla salute dei cittadini – spiega il Codacons – Se saranno infatti confermati gli illeciti contestati dalla magistratura, ci troveremmo di fronte ad un uso speculativo dei soldi pubblici percepiti a fronte di servizi di assistenza ad anziani e minori resi in modo ridotto e con un basso livello qualitativo, tale da pregiudicare il benessere dei pazienti. Non solo. I contributi elargiti dalle Asl, in assenza di artifizi e raggiri, avrebbero potuto avere una destinazione più utile per la collettività.

Ipotesi uso speculativo di danaro pubblico

Pertanto il Codacons si costituirà parte offesa nel procedimento della Procura e, se saranno confermati i reati ipotizzati, chiederà ai responsabili degli illeciti il risarcimento dei danni prodotti al Servizio sanitario nazionale, in relazione ai fondi percepiti illegalmente e sottratti alla collettività, e ai pazienti, in virtù delle minori prestazioni offerte.

