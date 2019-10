Dino Giarrusso, europarlamentare del M5S, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sulla lettera della Commissione UE

“C’è amore, ci mandano sempre la letterina –ha scherzato Giarrusso-. A parte le ironie, rispetto agli anni passati i toni sono completamente diversi. La lettera dice che la manovra va bene, ma c’è un po’ di preoccupazione perché l’Italia potrebbe non ridurre il suo debito. Noi purtroppo viviamo con la spada di Damocle dell’enorme debito pubblico e che rendono molto difficile se non impossibile riprendere una rotta indipendente. Le uniche due possibilità sono quelle di una reale lotta all’evasione fiscale, facendo emergere completamente il nero, e anche di sconfiggere la mafie che, oltre a fare stragi, avvelenano l’economia.

Finora il giudizio sulle economie si è sempre basato sulle annate, sugli andamenti, sul pil e già dagli anni ’70 si iniziava a mettere in dubbio questo metodo, che non è l’unico e forse non è il più efficace. Certamente ogni economia ha le sue peculiarità, il problema è che l’UE finora ha avuto una trazione franco-tedesca e scritto regole che sembrano fatte apposta per un tipo di economia diversa dalla nostra che abbiamo soprattutto piccole-medie imprese. Questo finora ci ha penalizzato. Spero che il nostro appoggio a tempo alla Van Der Leyen dia i suoi frutti, che le promesse che ci ha fatto vengano realizzate”.

Sull’elezione della Von Der Layen

“La Lega dimentica che quando il premier Conte, che allora rappresentava M5S e Lega, è andato a trattare con i vertici europei, Salvini chiese di bocciare i candidati di Merkel e Macron, Conte è andato lì con quella missione, ha ottenuto lo scopo, sono stati cambiati i candidati, Salvini scrisse anche un tweet in favore della Von Der Layen, poi la mattina dopo cambiarono idea e votarono no.

Ma noi, che avevamo ottenuto garanzie dalla Von Der Layen, comunque siamo andati a votare in accordo con quanto fatto dal nostro Presidente del Consiglio. Il cambio d’atteggiamento è stato quello della Lega. Sono loro che hanno tradito, non certo noi. Noi abbiamo il dovere di difendere l’Italia e i cittadini italiani che ha avuto tante penalizzazioni dall’UE, sarebbe il caso di riavere indietro qualcosa di quello che abbiamo dato visto che siamo un contributore netto”.

Fonte Radio Cusano Campus