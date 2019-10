Milano, un anno Monumentale

Il Cimitero Monumentale tocca quota centomila visitatori nel 2019.

Cifra record

Questa la cifra record annunciata oggi dall’assessora Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi Civici) nel corso della presentazione alla stampa dei risultati raggiunti dal cimitero più conosciuto e amato della città.

Un anno straordinario

Un anno di eventi, progetti, collaborazioni con centri di ricerca, università, enti pubblici e settore privato che hanno permesso al Cimitero Monumentale di raggiungere questo importante traguardo. Qualche numero: solo nel 2019 sono stati 252 gli eventi proposti, 140 le passeggiate tematiche proposte e 68 le visite scolastiche realizzate.

Continueremo a valorizzarlo e promuoverlo

“È stato un anno straordinario per il Cimitero Monumentale – commenta l’assessora Cocco – e i numeri lo dimostrano. Siamo cresciuti esponenzialmente rispetto agli ultimi anni, offrendo un programma di eventi capace di attrarre un pubblico eterogeneo, dalla famiglia milanese al turista straniero, grazie alle nostre visite guidate e grazie anche a una campagna di comunicazione molto efficace. Il Monumentale è una ricchezza della città di Milano e da oggi ha un sito dedicato in cui trovare tutte le informazioni, le curiosità, consultare il calendario delle visite gratuite o conoscere i percorsi tematici per visitarlo in autonomia”.

Nuovo sito

Da oggi, infatti, è attivo il sito monumentale.comune.milano.it. L’homepage è divisa in quattro sezioni: “Cimitero Monumentale”, che ne ripercorre la nascita e la storia; “Personaggi celebri”, all’interno della quale è possibile effettuare una ricerca per scoprire dove sono sepolti o ricordati i personaggi che hanno contribuito a rendere grande Milano, da Alessandro Manzoni a Giorgio Gaber, da Arturo Toscanini ad Alda Merini. La terza sezione, “Visita il Monumentale”, ospita informazioni utili per organizzare una visita e la versione scaricabile della brochure, mentre la sezione “Eventi” raccoglie tutte le iniziative realizzate e in programma nell’anno in corso, tra cui la rassegna “Museo a cielo Aperto”, realizzata in collaborazione con Fondazione Milano Scuole Civiche e che quest’anno giunge al suo ultimo appuntamento domenica 27 ottobre.