Pos. Conte: obiettivo ridurre o azzerare commissioni

Bene per il Codacons l’intenzione del Governo di ridurre o azzerare le commissioni sul Pos, annunciata oggi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo di Città a Torino.

Zero commissioni per pagamento sotto i 30 euro

“Da giorni chiediamo al Premier di prendere una posizione precisa in merito alle commissioni interbancarie sulle transazioni con carta, al fine di ottenerne l’eliminazione per i micropagamenti al di sotto dei 30 euro – afferma il presidente Carlo Rienzi – Se si introduce infatti un obbligo giusto come quello del Pos in capo a centinaia di migliaia di esercenti e imprese, occorre studiare agevolazioni in favore di chi, a causa di tale misura, subirà spese inevitabili.

Evitare che i costi siano scaricati sui consumatori finali

In caso contrario i maggiori costi legati all’obbligo del Pos saranno interamente scaricati da commercianti e aziende sui consumatori finali attraverso un incremento di prezzi e tariffe, con un aggravio di spesa stimato dal Codacons in 77 euro annui a famiglia” – conclude Rienzi.

Codacons Comunicati Stampa