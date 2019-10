Fornaro: Stato di emergenza per Piemonte e Liguria

Il governo emani immediatamente lo stato di emergenza per le zone del Piemonte e della Liguria colpite dall’alluvione, la cui gravità è stata riconosciuta dal Capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli, prontamente accorso sui luoghi del disastro.

Situazione più grave in Liguria e Piemonte

La devastazione delle infrastrutture, e in molti centri anche delle abitazioni civili, impone la predisposizione di un piano straordinario di messa in sicurezza di un territorio ferito ed esposto per la seconda volta in cinque anni a fenomeni caratterizzati da una devastante violenza atmosferica.

Un ringraziamento speciale ai volontari e a tutti gli operatori per l’impegno di queste ore al servizio dei cittadini e vicinanza e solidarietà alle popolazioni e ai territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici delle ultime 24 ore.

Territorio già martoriato da fenomeni atmosferici di particolare entità

Lo chiede il deputato piemontese Federico Fornaro, capogruppo di LeU a Montecitorio.

