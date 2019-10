Controlli della Polizia Locale per trasporto abusivo e abbandono di rifiuti

Il Reparto Ambientale della Polizia Locale di Napoli ha effettuato in questi giorni appostamenti e controlli stradali per individuare i trasportatori abusivi di rifiuti che poi li abbandonano in giro per la città. Si tratta del fenomeno dei viaggi abusivi di furgoni senza proprietario perchè quasi sempre ormai questi veicoli ai terminali risultano radiati o intestati a soggetti non reperibili negli indirizzi registrati o altrove.

Abbandono di rifiuti

E’ stato dunque attivato un pattugliamento costante per rintracciare questi veicoli sul territorio che viene condotto nei luoghi e nelle ore migliori al fine di sorprendere chi tenta di eludere regole e controlli. A Scampia in via Roma verso Scampia e in viale della Resistenza sono stati sorpresi a trasportare rifiuti speciali due furgoni di ditte autorizzate ma senza il prescritto documento di trasporto e di identifcazione dei rifiuti e quindi ai responsabili è stata elevata la sanzione amministrativa per la mancanza del F.I.R.

Trasporto rifiuti speciali senza autorizzazione

Inoltre in via Montagna Spaccata a Pianura è stato sorpreso un furgone colmo di rifiuti di vario tipo, privo di qualsiasi autorizzazione che è stato sottoposto a sequestro penale finalizzato alla confisca e il responsabile denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi oltre alle sanzioni al codice della strada perchè privo di documenti di circolazione e di assicurazione RCA.

Comune di Napoli Comunicati Stampa