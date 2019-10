Napoli. Allerta meteo gialla dalle 20 di oggi

A seguito dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale di colore giallo per fenomeni meteorologici avversi dalla ore 20 di oggi martedì 15 e fino alle ore 11 di domani mercoledì 16 ottobre che prevede” locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale puntualmente anche intense, possibili raffiche nei temporali”, il servizio verde della città ha disposto la chiusura dei parchi cittadini. Infine il Servizio Tecnico scuole raccomanda ai dirigenti scolastici di non far frequentare in modo stanziale le aree esterne con alberature e strutture destinate ad attività’ ludiche all’aperto.ii

Fenomeni rilevanti: Locali precipitazioni,anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense. Possibili raffiche nei temporali.

Livello di ALLERTA (livello di criticità):

GIALLA (ordinaria)

Tipologia di rischio:

idrogeologico per temporali

Attenzione negli spazi aperti

Principali scenari di evento ed effetti al suolo:

– Fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.- Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

– Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

– Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

– Possibili occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate.