Impegno del Piano Strategico per la Scuola. Presentato questa mattina dal Sindaco de Magistris

Si è tenuta oggi, presso la Sala Cirillo di Piazza Matteotti, la conferenza stampa su “Impegno del Piano Strategico per la scuola”.

IL SINDACO DE MAGISTRIS COMUNICA GLI IMPEGNI DEL PIANO STRATEGICO PER LA SCUOLA CON INVESTIMENTI PER OLTRE 60 MLN

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris, il Consigliere Delegato alla scuola Domenico Marrazzo, Generale Giuseppe Cozzolino, il Direttore dell’area scolastica Pasquale Gaudino.

Durante la conferenza stampa è stata illustrata la strategia di finanziamenti per la scuola prevista dal Piano Strategico Metropolitano.

Ben 45 Milioni di euro sono stati stanziati per le scuole di competenza metropolitana. Altri 17 milioni saranno destinati sotto forma di finanziamento ai comuni che hanno presentato progetti inerenti la manutenzione di scuole di loro competenza.

Il totale degli importi stanziati dal piano strategico per la scuola (più di 60 milioni di euro) si aggiungono ai già previsti finanziamenti dei fondi ordinari e straordinari già in bilancio (Interventi ordinari e straordinari, Fondi CIPE, Bando Periferia, Fondi PTES, Fondi PON)

“Si tratta del più grande intervento di finanziamento per le scuole messo in campo nell’area Metropolitana di Napoli – ha dichiarato il Sindaco Luigi de Magistris – nel complesso quasi 200 milioni di euro per mettere in sicurezza e costruire nuovi edifici scolastici. Un intervento che consentirà, in pochi mesi di stravolgere in positivo le condizioni dell’edilizia scolastica nel nostro territorio”.

“Un azione – ha proseguito il Sindaco – che viene realizzata nonostante i tagli dei governi degli ultimi anni e con la piena collaborazione istituzionale del Consiglio Metropolitano e dei sindaci dei 92 comuni”.

Ridotti del 30% i costi degli affitti passivi a carico dei contribuenti

Soddisfazione è stata espressa dal Consigliere Delegato alla Scuola Domenico Marrazzo che ha voluto ricordare come: “Grazie agli sforzi dell’Amministrazione guidata dal Sindaco de Magistris, si sia riusciti a ridurre del 30% i costi degli affitti passivi a carico dei contribuenti”.