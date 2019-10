Chiusura temporanea dell’uscita Mugnano – Asse Perimetrale Melito

Il Consigliere Delegato alle Strade della Città Metropolitana di Napoli, Raffaele Cacciapuoti, dirama la seguente nota per la stampa:

Chiusura temporanea della rampa d’uscita Mugnano della Sp500 Asse Perimetrale di Melito

La Città Metropolitana ha autorizzato la chiusura temporanea della rampa uscita “Mugnano”, km 2+600 della SP 500 “Asse Perimetrale di Melito”, carreggiata direzione Lago Patria, da oggi, lunedì 28 ottobre, fino al 28 dicembre prossimo.

La chiusura temporanea della rampa è stata necessaria per consentire i lavori di rimodulazione del tracciato della stessa in condizioni di sicurezza per la ditta incaricata della realizzazione dello svincolo noto come De Liso.

Occorre rimodulare il tracciato della strada

La Città Metropolitana si scusa per il disagio, ma la sicurezza sul lavoro è un principio fondamentale di questa Amministrazione.

Fonte Città Metropolitana di Napoli