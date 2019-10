Helena. Presentato oggi alle scuole il film di Alfonso Ciccarelli

Si è tenuta oggi, presso il Cinema Modernissimo, Via Cisterna dell’Olio 49/59- Napoli, la presentazione del teaser del film “Helena” di Alfonso Ciccarelli, iniziativa contro il sistema camorra realizzata con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli.

Contro la criminalità

Sono intervenuti all’anteprima, il Consigliere Delegato alla Scuola della Città Metropolitana di Napoli, Domenico Marrazzo, il Presidente della II Municipalità Francesco Chirico e il regista Alfonso Ciccarelli. Ha morato l’incontro la giornalista Melina Di Marino.

L’idea di Alfonso Ciccarelli, è quella di dare un’immagine diversa della realtà che troppo spesso viene rappresentata in maniera molto cruenta, anche da fiction di successo. In questo progetto non c’è violenza, ma anzi, si valorizzano le nostre terre, con delle bellissime immagini inedite, girate sul territorio metropolitano.

Una pellicola che valorizza il territorio rivolto soprattutto ai giovani

La pellicola è una vera denuncia contro la criminalità, contro chi ogni giorno deturpa il territorio e attenta alla salute delle persone, si rivolge a tutte le fasce di pubblico, con particolare attenzione ai giovani che, mai come in questo momento, dimostrano interesse e sensibilità nei confronti dell’ambiente e del futuro del pianeta.