Affidati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del liceo “Antonio Genovesi” di Napoli

Sono stati affidati oggi, con la firma del contratto, i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dl Liceo classico statale “Antonio Genovesi” di Piazza del Gesù a Napoli.

Un edificio storico

“Sono particolarmente felice che si avviino questi lavori – ha dichiarato il sindaco metropolitano Luigi de Magistris – perché si tratta di uno degli edifici scolastici più prestigiosi della città , sia per la sua ubicazione, nel cuore del pulsante centro storico, sia per il suo valore storico e architettonico”.

I lavori che costeranno complessivamente 627.000 euro prevedono numerosi interventi tra cui il completamento dei restauri degli oratori dei Nobili e delle Dame.

Nell’oratorio dei Nobili posto al piano terra sarà realizzato un nuovo impianto termico, sarà rifatta la pavimentazione e sarà realizzato un nuovo impianto video ed un sistema elettrico di tendaggi.

Nella Sala delle Dame sarà realizzata una nuova libreria in legno e sarà posto un nuovo infisso in legno in modo da rendere l’apertura un filtro androne-biblioteca.

Per la palestra si provvederà alla fornitura di nuovi arredi e suppellettili sportive, oltre al rifacimento degli infissi.

La Sala Bugnata, posta al primo piano e adibita a sala dei professori sarà rinnovata nelle suppellettili e negli arredi.

Nella Sala Bugnata posta al secondo piano sarà montato l’impianto video per realizzare un’area polivalente e saranno posti nuovi scaffali per libri ed archivio.

I lavori dovranno essere realizzati in 10 mesi dal loro avvio

E’ previsto, inoltre il rifacimento del manto impermeabile della copertura dell’edificio e il restauro della facciata con il rifacimento del portone d’ingresso.