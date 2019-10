IL SINDACO METROPOLITANO DESIGNA IL DOTT. MASSIMO CLEMENTE QUALE COMPONENTE DEL COMITATO DI GESTIONE DELL’AUTORITA’ PORTUALE

Il sindaco metropolitano, Luigi de Magistris ha designato oggi, quale componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale il dott. Massimo Clemente.

Nuova nomina per l’Autorità portuale

Massimo Clemente, laureato in architettura, è attualmente dirigente di ricerca nel Consiglio Nazionale delle Ricerche IRISS (Istituto di Ricerca su Inniovazione e Servizi per lo Sviluppo) e direttore del Comitato scientifico internazionale di RETE International Association for Collaboration between Ports and Cities.

Vanta un lungo curriculum

La sua attività di ricerca è focalizzata sulle città di mare e portuali con particolare attenzione alla dimensione pubblica di mare e waterfront come beni comuni.

Fonte Città Metropolitana Comunicati Stampa