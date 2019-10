Napoli tende la mano al popolo curdo. Proiezione del film “Nujin” – La nuova vita

Da Napoli una mano tesa verso il popolo curdo, bersaglio in queste ore dell’aggressione militare turca Proiezione del film Nujin – La nuova vita la storia di tre donne soldato protagoniste della resistenza di Kobane contro l’ISIS.

Sala dei Baroni del Maschio Angioino mercoledì 16 ottobre – ore 17.30 ingresso libero

Il giornalista, fotografo e documentarista curdo Veysi Altay è l’autore di Nujin – La nuova vita. Il film racconta – in prima fila – la storia di tre donne soldato protagoniste della resistenza di Kobane contro l’ISIS. Un film che ritorna a causa delle cronache di questi giorni tremendamente attuale, e che è già costato e costerà la galera al suo autore. Per Nujin infatti Altay è stato condannato da un tribunale di Batman (Turchia) a due anni di reclusione per propaganda terroristica. In appello questa condanna è stata confermata: di fatto, Altay sta aspettando che nei prossimi giorni lo vengano a prendere per obbligarlo a scontare il resto della pena.

Dibattito sulla crisi curda e sul ruolo di Napoli capitale del Mediterraneo

Prima di quel giorno, però, sarà in collegamento Skype con Napoli dove il prossimo mercoledì alle 17.30 nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino “Nujin” verrà proiettato. Sarà lo spunto per un dibattito ad ampio raggio sulla crisi curda e sulle azioni concrete che possono partire da quella Napoli che ancora si fregia di essere capitale del Mediterraneo. L’evento è organizzato dal Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli e dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo e rappresenta un appuntamento extra in vista della prossima edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli in programma per il prossimo novembre. Previsti gli interventi dell’Assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele, del coordinatore del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli Maurizio Del Bufalo e di Silan Eikici, rappresentante della UIKI (Ufficio Informazioni del Kurdistan in Italia). Prevista inoltre la partecipazione musicale di E’ Zezi Gruppo Operaio.

