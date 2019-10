Barillari (M5S): “Zingaretti ha cambiato idea su Raggi?”

Davide Barillari, consigliere M5S regione Lazio, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Zingaretti dice che Raggi non si deve dimettere

“Da 6 anni conosciamo Zingaretti e le sue capriole, i suoi cambi di idea da un giorno all’altro. L’alleanza M5S-Pd a livello nazionale potrebbe funzionare, anche se mi chiedo il Pd cosa vorrà in cambio. In Regione è molto diversa la situazione, perché ad esempio la situazione rifiuti è stato un tema per speculare contro l’amministrazione Raggi.

Ho la massima fiudcia in Raggi, so che sta combattendo contro mafia e sistemi di potere che hanno fatto di Roma una mangiatoia. Credo che quello del PD sia un tentativo di essere amici con le parole con la Raggi, ma allo stesso tempo provare a portare avanti quel sistema”.

Secondo Grillo il M5S sta dettando l’agenda

“Ero a Napoli, ho sentito le parole di Beppe, mi auguro che sia davvero il M5S a gestire la cabina di regia e a imporre le nostre idee. Però credo che prima o poi il Pd andrà all’incasso a vorrà approvare le sue leggi e dovremo mandare giù bocconi amari come con la Lega. Purtroppo il Pd non è ancora derenzizzato.

Io sto vivendo un momento molto difficile perché vedo un Movimento come il mio che ora fa l’ago della bilancia, però perde identità e quella coerenza che ci caratterizzava”.

Sul superticket

“E’ un bellissimo segnale. Ben vengano queste azioni, poi però voglio vedere tutto il resto della sanità come lo affronteranno. I problemi della sanità sono molto più profondi, come la corruzione”.

Fonte Radio Cusano Campus