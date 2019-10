Solidarietà al popolo curdo dal Comune di Firenze

Un ingiustificato attacco da parte dell’esercito turco

Firenze si schiera a favore e sostegno della popolazione curda siriana che in questi giorni è vittima di un attacco immotivato da parte dell’esercito turco.

La Città, che ha illuminato di rosso le porte delle mura storiche in segno di solidarietà con la causa curda, auspica che fin da subito la diplomazia nazionale e internazionale possa intervenire per garantire l’incolumità delle popolazioni coinvolte e allontanare i rischi di questo conflitto in un’area delicata come il Medio Oriente.