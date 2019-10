No all’aumento dell’Iva su turismo e ristorazione

Un aumento che sarebbe catastrofico.

Il Codacons contro l’aumento

La proposta di una piccola e secondaria associazione di consumatori di aumentare l’Iva su turismo e ristoranti in cambio di una riduzione delle aliquote sui pannolini è una sciocchezza bella e buona, una proposta irricevibile che arrecherebbe danno all’economia nazionale. Lo afferma il Codacons, che boccia senza appello qualsiasi possibilità di incrementare l’Iva per alcuni settori come ristorazione e turismo.

Così il presidente Rienzi:

“Portare l’Iva al 22% per hotel e ristoranti, in cambio di una riduzione delle aliquote sui pannolini, è un evidente squilibrio che provocherà danno all’economia nazionale Una simile manovra, infatti, non solo affosserà il turismo, spingendo i visitatori stranieri verso mete estere e più concorrenziali, ma danneggerà pesantemente gli italiani, determinando un incremento delle tariffe e una conseguente riduzione dei consumi nel settore della ristorazione e dei viaggi interni al paese”.

Una contrarietà per favorire il turismo

Per tale motivo il Codacons contrasterà qualsiasi incremento dell’Iva su turismo e ristorazione che finirebbe unicamente per danneggiare settori importanti che danno lavoro a migliaia di italiani, e che risentirebbero negativamente di un ritocco delle aliquote.