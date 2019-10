Open House Napoli 2019. Festival Internazionale dell’Architettura e del design

Domani 8 ottobre alle ore 10 presso la Fondazione Foqus in via Portacarrese a Montecalvario 69 il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, aprirà con il suo intervento il primo Festival Internazionale dell’Architettura e del design “Open House Napoli 2019 “.

Un evento totalmente gratuito che aprirà al pubblico, con visite guidate, 100 edifici, percorsi, eventi: l’architettura di Napoli si svela. Open House nasce a Londra nel 1992, dall’idea di un gruppo di architetti, comunicatori e esperti di sviluppo sostenibile, con lo scopo di far vivere ai cittadini gratuitamente l’esperienza degli spazi della propria città. Oggi è un network internazionale che si sviluppa in oltre 40 città nei cinque continenti. In Italia sono già tre le città che aderiscono al network di Open House: Roma – dove l’evento si svolge ormai da sette anni – Milano e da quest’anno si è aggiunta anche NAPOLI, dove il Festival, avrà luogo il 26 e il 27 ottobre. Nel corso della conferenza stampa saranno resi pubblici i luoghi, solitamente inaccessibili e significativi per le loro particolarità architettoniche e artistiche, che durante quel fine settimana verranno aperti al pubblico gratuitamente attraverso visite guidate, insieme con i percorsi, gli eventi e le mostre che per l’occasione si svolgeranno in tutta la città.

I volontari (studenti delle facoltà di architettura, ingegneria ma anche appassionati di architettura e testimonial d’eccezione) accompagneranno i cittadini alla scoperta di edifici storici, sedi istituzionali, chiese, uffici, case private, studi di architettura e d’arte, infrastrutture, cantieri in costruzione, spazi collettivi, consolati etc..