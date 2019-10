Potere al Popolo: occorre ribellarsi al cambiamento climatico

Extinction Rebellion: azioni in tutta Europa per ribellarsi al cambiamento climatico.

Sempre più europei contro il cambiamento climatico

In tutta Europa si moltiplicano le iniziative che vedono e vedranno coinvolte migliaia di persone in lotta contro i cambiamenti climatici, dovuti ad un sistema economico che ha portato ad arricchire un piccolo manipolo di speculatori a discapito dell’ambiente e della condizione di vita di miliardi di esseri umani.

Dalla Francia…

Ieri il centro commerciale Italie 2, nel centro di Parigi, è stato occupato da attivisti e attiviste ecologisti con il sostegno dei #GiletsJaunes e di numerosi collettivi di Parigi e della sua periferia. Il messaggio è chiaro: non può esserci riconversione climatica guidata dalle grandi aziende e multinazionali, ossia dai primi responsabili del disastro verso il quale stiamo andando.

…all’Inghilterra

A Londra invece 10 attivisti e attiviste sono stati arrestati oggi dopo un blitz della polizia in un locale di Kennington mentre si preparavano a mettere in atto azioni di disobbedienza civile per la settimana di mobilitazione. A tutti gli arrestati e le arrestate va la nostra solidarietà.