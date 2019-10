Il Papa: “L’inverno nella Chiesa riporti all’essenziale”

Mettersi “in cammino”, con “l’audacia” che viene dallo Spirito Santo e “la creatività” dell’Apostolo delle genti. Questa la raccomandazione di Papa Francesco alle partecipanti all’11.mo capitolo generale dell’Istituto Pia Società Figlie di San Paolo, una sessantina, ricevute stamani in Sala Clementina in Vaticano. Nel mese missionario straordinario in corso, il Pontefice esorta le religiose, provenienti da 52 Paesi, a “uscire, partire in fretta”, comunicando “con la vita e le opere apostoliche la Buona Notizia agli uomini e alle donne di oggi”.

Disponibilità a partire

Evidenziando il tema della loro riflessione, “‘Alzati e mettiti in cammino’, confidando nella Promessa”, introdotto nel saluto della superiora generale, suor Anna Caiazza, appena eletta, il Pontefice richiama l’esperienza di Mosè, di Abramo, di Elia e più in generale “del popolo di Dio”.

La storia della salvezza, sia della singola persona sia del popolo, è radicata nella disponibilità a partire, a lasciare, a mettersi in cammino, non per propria iniziativa, ma come risposta alla chiamata e nell’affidamento alla promessa. È l’esperienza della Grazia – direbbe San Paolo – che ci è stata donata in Gesù Cristo. «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi». E questo vale non solo per la chiamata, ma anche per il nostro presente e il nostro futuro: «Senza di me non potete far nulla».

Dopo l’inverno, rifiorire e portare frutto

Riallacciandosi al magistero di San Giovanni Paolo II, Francesco ricorda che “in questi tempi delicati e duri”, è “più che mai” necessaria la fede.

Molti dicono che la vita consacrata sta attraversando un inverno. Può darsi che sia così, perché le vocazioni scarseggiano, l’età media avanza e la fedeltà agli impegni assunti con la professione non è sempre quella che dovrebbe essere. In questa situazione, la grande sfida è attraversare l’inverno per rifiorire e portare frutto.