Trapani: I carabinieri hanno sequestrato quasi 22 kg di cocaina

Nella giornata del 30 settembre 2019, i Carabinieri della Stazione di Erice e della Sezione Operativa della Compagnia di Trapani, hanno tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, G. G., trapanese residente in Favignana, cl.64.

I Carabinieri, già da qualche tempo, stavano svolgendo delle indagini tenendo sotto controllo i movimenti dell’arrestato con una discreta attività di osservazione che permetteva di comprovare che lo stesso era solito rifornire le Isole Egadi con le sostanze stupefacenti comprate nella vicina Trapani.

Nel momento ritenuto più opportuno, i militari sono intervenuti, fermando il G. mentre attendeva di imbarcarsi per l’isola di Marettimo. Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto complessivamente 21,8 grammi di cocaina suddivisa in 24 dosi pronte per essere immesse nel mercato, dove avrebbero fruttato oltre 1.500,00 euro, e la somma di euro 125,00 verosimilmente provento di spaccio, il tutto posto immediatamente sotto sequestro.

Al termine delle formalità di rito, il G. è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto in regime di arresti domiciliari, così come disposto dalla Autorità Giudiziaria competente