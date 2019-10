L’assessore Buonanno all’assemblea dei delegati Whirpool: “Noi sempre vicino agli operai”

” Stamattina abbiamo partecipato all’assemblea dei delegati Whirlpool.. Un’assemblea molto partecipata e di grande valore simbolico” così l’Assessore al Lavoro del Comune di Napoli “Ancora una volta le lavoratrici e i lavoratori di Whirlpool hanno fatto sentire la loro voce contro i silenzi assordanti, hanno fatto sì che il rumore dei loro passi nei cortei arrivasse lontano” continua l’Assessore “Ma stavolta l’assemblea ha portato un valore collettivo in più: la presenza di tante delegazioni di vertenze diverse, di lavoratrici e lavoratori che hanno sottolineato l’importanza di mantenere presidi di legalità e di dignità. FCA, Almaviva, American Laundry, i Navigator, tutti insieme, perchè solo insieme si può vincere la battaglia per il Lavoro” e l’Assessore conclude “Il Comune di Napoli come sempre è vicino agli operai di Whirlpool, consapevoli che rappresenta la battaglia contro la desertificazione e la deindustrializzazione di tutto il Mezzogiorno. Abbiamo, inoltre, salutato con un lungo applauso Fabrizio Greco, operaio Fca di Piedimonte San Germano, morto a 40 anni schiacciato da una pressa. Una mattinata di elevato valore di comunità e di senso di responsabilità degli operai, di chi li rappresenta e del Comune di Napoli”.

Fonte: Comune di Napoli