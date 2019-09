Orlando: “Lavori proseguano riducendo impatto su tessuto economico”

Il tema dei cantieri delle grandi opere in città e dell’impatto che questi hanno sulle attività commerciali sarà al centro di un incontro presso la sede di Confcommercio di via Emerico Amari il prossimo 27 settembre.

All’incontro parteciperà l’Amministrazione comunale con l’assessore all’Urbanistica e Mobilità Giusto Catania insieme ai tecnici del Comune. Saranno inoltre presenti anche i tecnici di Rfi e i responsabili del Gruppo D’Agostino subentrato alla Tecnis in alcuni importanti cantieri in corso.

Per il sindaco Leoluca Orlando “l’Amministrazione comunale è sempre stata attenta, pur in una situazione formalmente complessa legata alla responsabilità di altri enti, alla necessità di conciliare l’esigenza di portare a compimento importanti lavori pubblici per la mobilità con le esigenze degli operatori commerciali. Anche per questo, ferma restando la necessità che i lavori riprendano e proseguano senza subire ultriori ritardi ed interruzioni, è fondamentale individuare modalità di esecuzione che abbiano il minore impatto possibile sul tessuto economico della città”.

