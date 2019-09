Fattori (M5S): “Fronda anti-Di Maio? Il problema non è Di Maio”

Elena Fattori, Senatrice del M5S, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Secondo Bersani il M5S è di sinistra

“Io prima del M5S ho sempre votato a sinistra, quindi ho sofferto molto nel periodo della convivenza con Salvini –ha affermato Fattori-. Il Movimento è un contenitore che ha raccolto una serie di istanze che erano condivise un po’ da tutti, da destra a sinistra. Poi è chiaro che quando si sta all’opposizione è facile convivere, quando invece si devono prendere delle decisioni è più difficile. All’epoca dell’accordo con Bersani non eravamo pronti, non eravamo maturi, forse potevamo dialogare di più, non sappiamo come sarebbe andata se avessimo accettato. Sicuramente Bersani fu lungimirante”.

Sul governo giallorosso

“Sarà un bell’esercizio di confronto, se i numeri ci devono essere devono essere raggiunti sui contenuti –ha dichiarato Fattori-. E’ ancora presto per dire come sta andando. Poi c’è stata questa scissione, col partito di Renzi che non apprezzo molto, perché certe politiche di destra come la buona scuola non mi sono piaciute. Sicuramente sono contenta che sia finita l’alleanza con Salvini, adesso vediamo come andrà, è una bella sfida”.

Sull’alleanza col PD a livello locale

“Localmente non sono d’accordo, ognuno dovrebbe mantenere la propria identità, altrimenti perdiamo la nostra forza. Noi abbiamo vinto tanto sui territori senza allearci con qualcuno. Magari poi si può convergere su determinati progetti, ma sull’alleanza in partenza sui territori non sono d’accordo”.

Sui 70 della fronda anti-Di Maio

“E’ stata data un’interpretazione sbagliata –ha affermato Fattori-. Io sono tra i 70 che hanno firmato. Quelle firme sono per mettere all’ordine del giorno della prossima riunione ci sia una modifica del regolamento del gruppo al Senato. Abbiamo sollevato la questione che queste assemblee sono solo uno sfogatoio, alla fine decide il capogruppo. Vorremmo un gruppo un pochino più unito e deliberante. Il problema non è la persona Di Maio, ma il fatto che ci sia una sola persona che accentra tutto il potere in un Movimento che dovrebbe essere democrazia dal basso non va bene, e i risultati lo stanno dimostrando”.

Fonte Radio Cusano Campus