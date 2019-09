Codacons: “Incrementare sicurezza nelle stazioni della metro”

Dopo i gravi fatti accaduti oggi nella linea B della metro di Roma, interviene il Codacons.

Un incidente che poteva trasformarsi in strage. Così il Codacons commenta quanto avvenuto oggi in un tunnel della metro B della capitale, dove un uomo ha accoltellato un vigilante e poi si è sparato alla testa con l’arma sottratta alla guardia giurata.

“L’episodio dimostra ancora una volta come sia indispensabile incrementare le misure di sicurezza all’interno delle stazioni della metropolitana romana – afferma il presidente Carlo Rienzi – L’incolumità dei passeggeri deve essere tutelata con ogni mezzo, per ridurre al minimo i rischi per viaggiatori e personale di servizio ed evitare che gesti di follia come quello odierno si trasformino in tragedia”.