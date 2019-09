Municipio X, due arresti per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori

Nelle ultime ore i Carabinieri di Ostia sono intervenuti in tre distinti episodi di violenza, per porre termine agli atti persecutori di uno stalker ed ai maltrattamenti contro i familiari.

I militari di Ostia, nella scorsa serata, sono intervenuti in soccorso di una donna, vittima di una violenta aggressione. La malcapitata è stata raggiunta in strada e colpita più volte dall’ex marito. L’uomo, un pregiudicato residente ad Ostia e già denunciato a seguito di simili comportamenti, è stato prontamente bloccato dai Carabinieri che -dopo avere soccorso la vittima ed averla affidata alle cure dei sanitari presso l’ospedale G.B. Grassi di Ostia– l’hanno ristretto presso la casa circondariale di Roma Regina Coeli.

Ad Acilia, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti a seguito di una richiesta, effettuata tramite il NUE 112, per una violenta lite in famiglia. Immediatamente intervenuti ed entrati nell’abitazione, i militari hanno trovato un 23enne che, in evidente stato di agitazione, continuava a urlare e minacciare di morte la madre ed il fratello minore; il “carnefice”, che non è risultato nuovo a simili scatti di ira, aveva messo a soqquadro tutta l’abitazione danneggiando anche alcune suppellettili. L’esagitato è stato bloccato dai militari ed associato presso la casa circondariale di Roma Regina Coeli.