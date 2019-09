“Un ricordo per la pace”: Medaglia d’Onore a Carmelo Carrisi, padre di Albano

Medaglia d’Onore a Carmelo Carrisi Internato Militare in Germania durante la seconda guerra

mondiale. Nuova iniziativa dell’associazione “Un ricordo per la pace” nell’ambito del progetto

“MEMORIA AGLI I.M.I” . Martedì 24 settembre la presidentessa Elisa Bonacini ha fatto pervenire

ai giornali una lettera per il figlio, il cantante Albano Carrisi.

L’associazione apriliana svolge anche attività di ricerca sui dispersi della seconda guerra mondiale,

è curatrice di una mostra permanente sulla Battaglia di Aprilia del 1944 (collezione Ostilio

Bonacini) e promotrice di numerose iniziative tra cui nel 2014 il Memoriale dedicato al padre del

musicista Roger Waters, il fuciliere britannico Eric Fletcher Waters disperso ad Aprilia nei

combattimenti per la liberazione di Roma.

“ Un ricordo per la pace” assiste gratuitamente gli aventi diritto nelle richieste della Medaglia

d’Onore, Onorificenza concessa su Decreto del Presidente della Repubblica ai cittadini italiani

militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti ai quali, se militari, è stato negato lo status di

prigionieri di guerra, costretti a lavorare per l’economia di guerra nazista.

L’associazione nel luglio scorso con le stesse modalità aveva tentato con successo il contatto con

Vasco Rossi, il cui padre “Carlino” era stato prigioniero nei campi nazisti durante la seconda guerra.

Ala nascita del figlio aveva voluto dargli il nome Vasco in segno di gratitudine per un compagno

che gli aveva salvato la vita durante un bombardamento in Germania. La pratica per la richiesta

della Medaglia curata dall’associazione apriliana in collaborazione con il Comune di Zocca è già

arrivata alla valutazione della Presidenza del Consiglio; ad apporre la propria firma sui documenti la

mamma di Vasco, Sig.ra Novella Corsi.

La presidente Elisa Bonacini ha inviato tramite PEC una lettera al Sindaco di Cellino San Marco

Salvatore De Luca, per coinvolgere l’amministrazione salentina nell’iniziativa e reperire la

documentazione necessaria per la richiesta dell’Onorificenza.

LA LETTERA

Ciao Albano,

Sono Elisa Bonacini, presidente dell’Associazione “Un ricordo per la pace”. Sono di Reggio Emilia,

ma risiedo ad Aprilia (LT) dove mio padre si trasferì per motivi di lavoro quando ero una bambina.

I nostri papà tra i 650 000 soldati italiani che dissero NO al nazismo dopo l’8 settembre 1943 e

pagarono sulla loro pelle la fedeltà alla Patria. Fortunati davvero nel ritornare a casa, seppure

smagriti ed irriconoscibili. Noi abbiamo avuta la possibilità di goderceli fino ad una certa età,

mentre molti figli li hanno attesi invano o appena il tempo di rivederli tornare pallidi ed emaciati

per poi morire nei sanatori del tempo, logorati dalla tubercolosi e da altre malattie contratte in

prigionia.

Volevo con questa mia comunicarti (qualora non ne fossi a conoscenza) che dal 2007 gli Internati

Militari Italiani (IMI) viventi e i loro eredi possono richiedere un’Onorificenza specificamente

dedicata, la Medaglia d’Onore, che viene conferita su Decreto del Presidente della Repubblica.

Sarei lieta di poter essere di aiuto anche a te, come decine di IMI e loro figli/discendenti che ho

coinvolto in questa iniziativa e che ho assistito gratuitamente nelle ricerche storiche sui propri

familiari e nelle pratiche necessarie per la richiesta della medaglia. ​

Conosco la tua terra per motivi familiari ed ho imparato ad amarla, una terra in cui sono intrisi

valori e fatica, la fatica della povera gente che come gli ulivi forti e secolari mantiene salde le

radici, il rispetto e la memoria dei propri cari. È per questo che ti ho cercato, perché so l’amore che

ti lega a tuo padre. Questa iniziativa un modo ulteriore per potere rendere onore e memoria a

Carmelo, cui tutti dobbiamo un pezzo della nostra libertà.

Aspetto un tuo contatto. E non dimenticare un abbraccio a Mamma Iolanda, tu che ancora puoi

farlo.

Un caro saluto,

Elisa