Il Papa: “non mondanizzare la fede”

La Chiesa esiste per annunciare agli uomini, anche i più lontani o dimenticati, che Dio ci ama per primo. Tutta l’omelia di Papa Francesco ad Albano, ricca di aggiunte a braccio, si concentra sulla missione della Chiesa e dei cristiani nel mondo, intessendosi sulla vicenda di Zaccheo narrata dal Vangelo. Prima della Messa che si celebra a piazza Pio IX, il Papa all’interno della cattedrale di San Pancrazio ha avuto un momento di preghiera con i sacerdoti. Undici anni fa, in questa stessa data, Benedetto XVI consacrò l’altare della Cattedrale.

Andate da chi è dimenticato per dire: Dio si ricorda di te

Nell’omelia Papa Francesco ricorda dunque che Zaccheo, essendo piccolo di statura, sale su un sicomoro per vedere Gesù che sta attraversando Gerico. Agli occhi dei suoi concittadini Zaccheo era “l’insalvabile”, perché capo dei pubblicani che riscuotevano i tributi per l’Impero romano. Eppure Gesù alza lo sguardo e lo invita a scendere subito perché vuole fermarsi a casa sua. Nonostante gli ostacoli e i limiti dei peccati e delle chiacchere, Dio si ricorda del “più grande peccatore”.

Che cosa ci dice questo Vangelo nell’anniversario della vostra Cattedrale? Che ogni chiesa, che la Chiesa con la maiuscola esiste per mantenere vivo nel cuore degli uomini il ricordo che Dio li ama. Esiste per dire a ciascuno, anche al più lontano: “Sei amato e sei chiamato per nome da Gesù; Dio non ti dimentica, gli stai a cuore”. Cari fratelli e sorelle, come Gesù non abbiate paura di “attraversare” la vostra città, di andare da chi è più dimenticato, da chi sta nascosto dietro i rami della vergogna, della paura, della solitudine, per dirgli: “Dio si ricorda di te”.

Il “prima” di Dio cambia la vita, non buttarsi via con i surrogati di amore

E’ interessante notare che mentre Zaccheo cerca di capire che tipo di maestro fosse Gesù, è il Signore stesso ad anticiparlo: Gesù lo vede per primo e gli parla. E la vita cambia proprio quando si scopre il “prima” di Dio, il suo amore che “ci raggiunge prima di tutto”. “Se come Zaccheo stai cercando un senso alla vita ma, non trovandolo, ti stai buttando via con dei ‘surrogati di amore’, come le ricchezze, la carriera, il piacere, qualche dipendenza, lasciati guardare da Gesù”, esorta il Pontefice, perché solo con Gesù “scoprirai di essere da sempre amato”.

Non complichiamo la fede con tanti contorni

Il Papa entra così nel vivo di un discorso che interpella tutti i cristiani, esortando a chiederci, come Chiesa, se “da noi” viene prima Gesù o le “nostre strutture”.