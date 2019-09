Sturni (M5S): “Un nuovo Piano Regolatore per la città di Roma”

“Il Piano Regolatore Generale approvato nel 2008 dall’Amministrazione Veltroni è il più grande errore urbanistico degli ultimi 150 anni di storia della città di Roma e va cancellato.

Occorre una nuova stagione per lo sviluppo sostenibile della città di Roma mettendo al centro il territorio e l’ambiente.

Oggi abbiamo approvato un ordine del giorno in Assemblea Capitolina, a prima firma del Movimento Cinque Stelle, per aprire una nuova stagione sui nuovi poteri di Roma.

Occorre una legislazione volta tutelare l’ambiente e il territorio attraverso la revisione e la sospensione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nonché l’avvio di una nuova pianificazione urbanistica di Roma Capitale che orienti gli interventi dei privati al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, alla tutela e difesa del territorio e dell’ambiente, alla rigenerazione e al recupero del patrimonio esistente, al contrasto del consumo del suolo.

Il caso Vigna Murata è emblematico di come istituti di deroga discrezionali quali le compensazioni urbanistiche e gli accordi di programma in variante urbanistica e comunque il piano regolatore della città del 2008 non siano più compatibili con un armonico sviluppo della città di Roma.

È giunto il tempo di ridisegnare la città di Roma insieme ai cittadini”.