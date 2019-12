Sturni: “Verso la democrazia digitale”

“Appena approvate in Aula Giulio Cesare nuove misure per completare il percorso iniziato con la riforma statutaria del 2018.

Evoluzione del portale

Verrà così proseguita l’evoluzione del portale di Roma Capitale verso nuove piattaforme per la democrazia digitale. Rafforziamo la partecipazione democratica dei cittadini con l’avvio dell’estensione dello strumento delle petizioni popolari elettroniche – già presente sul portale di Roma Capitale – ai Municipi. Al tempo stesso si avvierà il lavoro per la digitalizzazione anche delle proposte di delibera di iniziativa popolare, a partire dal riuso delle piattaforme esistenti.

Aumentare il peso dei cittadini

Inoltre, si prevede di aumentare in modo rilevante il peso con cui i cittadini e gli altri utenti partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in rapporto alla qualità dei servizi resi e al loro grado di soddisfazione per le attività ed i servizi erogati da Roma Capitale”.